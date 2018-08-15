14:10 15.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве установили боксы для ненужной одежды

В Киеве установили 20 боксов, в которые жители столицы могут положить ненужную им одежду и обувь.

В Киеве установили боксы для ненужной одежды

Об этом сообщается на сайте организации "Кошик добра".

Боксы находятся в Дарницком и Днепровском районах, еще один расположен на Борщаговке. Адреса пунктов можно посмотреть на сайте организации.

По задумке инициаторов акции, одежду будут забирать один-два раза в неделю. Жителей просят не бросать в боксы грязные и рваные вещи. Одежду будут передавать в детдома и дома престарелых.

Если же в боксах найдут одежду в плохом состоянии, ее будут утилизировать, а на вырученные деньги покупать средства гигиены. Ценные вещи выставят на аукцион, а взамен приобретут новые боксы.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве на бульваре Дружбы народов обустроили новую полосу общественного транспорта. По ней будут двигаться велосипедисты. Этот эксперимент является легализацией велосипедистов в первой полосе, согласно действующих Правил дорожного движения.


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