В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В среду утром, 15 августа 2018 года, в Киеве неизвестные липца применили огнестрельное оружие во время драки. В результате стребы пострадавших не обнаружено.
Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
Как отметили столичные копы, в 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, после чего началась перестрелка. По пр ибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили трех мужчин со следами побоев.
По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия белым микроавтобусом Mercedes и двумя серебристыми автомобилями BMW и Toyota иностранной регистрации.
Сейчас в украинской столице введен план "перехват". Кроме того, на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, который перевозил пассажиров.