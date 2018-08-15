12:57 15.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В среду утром, 15 августа 2018 года, в Киеве неизвестные липца применили огнестрельное оружие во время драки. В результате стребы пострадавших не обнаружено.

В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Как отметили столичные копы, в 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, после чего началась перестрелка. По пр ибытии на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили трех мужчин со следами побоев.

По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия белым микроавтобусом Mercedes и двумя серебристыми автомобилями BMW и Toyota иностранной регистрации.

Сейчас в украинской столице введен план "перехват". Кроме того, на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, который перевозил пассажиров. 


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