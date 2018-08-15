В Киеве на одной из улиц велосипедисты будут ездить на полосе общественного транспорта

По ней будут двигаться велосипедисты. Как сообщает в среду, 15 августа, пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, этот эксперимент является легализацией велосипедистов в первой полосе, согласно действующих Правил дорожного движения.

Протяженность полосы составит три километрам в обе стороны. Сегодня закончили монтировать знаки, - сообщили в пресс-службе, добавив, что это временная мера, целью которой является повышение безопасности велосипедистов на дорогах столицы.

Столичная власть также отметила, что такой эксперимент будет действовать до тех пор пока не будет построена комплексная безопасная велоинфраструктура.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная власть намерена удлинить велосипедные маршруты на пять километров.