04:00 15.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичный транспорт 24 августа будет работать на два часа дольше

В Киеве на День независимости, в пятницу, 24 августа работа метрополитена и городского общественного транспорта будет продлена.

Столичный транспорт 24 августа будет работать на два часа дольше

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, метро и все виды городского транспорта общего пользования будет продлена на два часа в связи с празднованием Дня независимости Украины.

Также 24 августа с восьми часов утра до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на улицу Институтскую.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, к обеспечению правопорядка во время празднования Дня независимости Украины будет задействовано полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, 24 августа будет усилена охрана границы.


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