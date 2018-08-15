Столичный транспорт 24 августа будет работать на два часа дольше

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, метро и все виды городского транспорта общего пользования будет продлена на два часа в связи с празднованием Дня независимости Украины.

Также 24 августа с восьми часов утра до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на улицу Институтскую.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, к обеспечению правопорядка во время празднования Дня независимости Украины будет задействовано полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, 24 августа будет усилена охрана границы.