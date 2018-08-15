Столичную станцию метро "Шулявская" предлагают переименовать

Соответствующую петицию в среду, 15 августа, зарегистрировали на сайте Киевской рады. В ней в частности, сказано, что станция метро должна иметь название ближайшего жилого массива, а именно "Борщаговская".

Название "Шулявская" дали старорусы, то есть москали. Район Борщаговка ближе всего и по названию будет более понятно, где что находится, - аргументировал свое предложение автор петиции, под которой уже подписались шесть человек из необходимых десяти тысяч.

Напомним как сообщал УРА-Информ, столичная власть начала подготовительный этап реконструкции Шулявского путепровода. В связи с этим с 18 августа будет перекрыто движение транспорта. Как собщает в среду, 8 августа, пресс-служба предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", движение будет перекрыто на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта - на улицу Довженко.