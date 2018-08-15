13:16 15.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100201373:Polishuk

Столичную станцию метро "Шулявская" предлагают переименовать

Жители столицы предлагают переименовать киевскую станцию метро "Шулявская".

Столичную станцию метро

Соответствующую петицию в среду, 15 августа, зарегистрировали на сайте Киевской рады. В ней в частности, сказано, что станция метро должна иметь название ближайшего жилого массива, а именно "Борщаговская".

Название "Шулявская" дали старорусы, то есть москали. Район Борщаговка ближе всего и по названию будет более понятно, где что находится, - аргументировал свое предложение автор петиции, под которой уже подписались шесть человек из необходимых десяти тысяч.

Напомним как сообщал УРА-Информ, столичная власть начала подготовительный этап реконструкции Шулявского путепровода. В связи с этим с 18 августа будет перекрыто движение транспорта. Как собщает в среду, 8 августа, пресс-служба предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", движение будет перекрыто на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта - на улицу Довженко.


Поделиться
Читайте также:
 
Правоохранители задержали двоих подозреваемых из-за стрельбы в Киеве - ФОТО Сенцов не будет писать прошение о помиловании NASA потеряло марсоход Из-за отравления в Киеве закрыли 25 ларьков с шаурмой
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив