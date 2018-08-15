Правоохранители задержали двоих подозреваемых из-за стрельбы в Киеве - ФОТО

Как отмечается, задержание произошло неподалеку от Гидропарка. Там полицейские остановили белый микроавтобус Mercedes, которым с места происшествия скрылись злоумышленники.

По словам правоохранителей, сейчас задержаны два человека, которых доставляют в управление полиции для установления обстоятельств происшествия.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные лица применили огнестрельное оружие во время драки. Так, 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, после чего началась перестрелка. По прибытию на место на место происшествия сотрудни правоохранительных органов обнаружили трех мужчин со следами побоев.