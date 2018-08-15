14:51 15.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Над Киевом среди белого дня пролетели истребители

Сегодня днем, 15 августа 2018 года, в украинской столице над Борщаговкой пролетают истребители, а также другая украинская авиация.

Над Киевом среди белого дня пролетели истребители

Об этом сообщают пользователи Facebook-сообщества Типичный Киев.

Как отмечается, жители нескольких районов Киева слышали сирену. 

По словам киевлян, они очень испугались от произошедшего, ведь истребители пролетали на довольно низкой высоте, производя сильный гул. Соответствующие полеты были зафиксированы также над Голосеево и Теремками.

Оказалось, что полеты авиации совершены в рамках подготовки к параду на День Независимости 24 августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на торжественном параде ко Дню Независимости украинцам покажут оружие, которое видели только на испытаниях. Как сообщил военный эксперт, для граждан страны это первая возможность увидеть практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные.


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