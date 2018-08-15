На День независимости киевский метрополитен продлит свою работу

Как сообщает КП "Киевский метрополитен", такие меры приурочены к празднованию Дня независимости Украины.

Кроме того, 24 августа с 08:00 утра до окончания торжественных мероприятий в центре города будут временно перекрыты входы и выходы со станций метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на ул.Институтскую".

Станция "Майдан незалежности" расположена на "синей" линии (М2, Оболонско-Теремковская), "Крещатик" – на "зеленой" (М3, Сырецко-Печерская). Станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" образуют пересадочный узел.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Укрзализныця" на День независимости назначила дополнительный "Интерсити +". Он будет курсировать из Киева во Львов.