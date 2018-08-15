12:50 15.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Из-за отравления в Киеве закрыли 25 ларьков с шаурмой

Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве остановили работу 25 точек продажи шаурмы.

Из-за отравления в Киеве закрыли 25 ларьков с шаурмой

Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.

По словам специалистов, вспышка отравлений локализована, а работа поставщиков и продавцов готовой продукции прекращена. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано.

По результатам проведенного обследования на объектах выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, в связи с чем открыто уголовное производство. Точки продажи шаурмы, которая повлекла массовое отравление людей – демонтированы.

Как сообщал "УРА-Информ", курятину для шаурмы, которой массово отравились в Киеве, привозили от одного производителя из Житомирской области. Об этом сообщил начальник столичного управления Госпотребслужбы Олег Рубан. По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд.


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