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В Киеве стало хуже жить

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018.

В Киеве стало хуже жить

Об этом пишет "Экономическая правда" во вторник, 14 августа.

На первом месте в списке расположилась столица Австрии Вена, на втором – австралийский Мельбурн, третье место занял японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней. В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер (Канада), Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.

Замыкает список сирийский Дамаск, занявший 140-е место. Кроме Дамаска, в список антирекордсменов попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи (Пакистан).

Киев в списке занял 118-е место, набрав 56,6 балла из 100 возможных.

The Economist также составил рейтинг городов, которые за пять лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке. Так, Киев оказался лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.

Топ-5 развивающихся городов возглавил город Абиджан в Кот-д'Ивуаре.

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых уровень охраны здоровья, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.

Как сообщал "УРА-Информ", в украинской столице из-за выполнения работ по капитальному ремонту просп. Академика Палладина движение транспорта по нечетной стороне на участке от ул. Городской до поворота на пгт. Коцюбинское будет закрыто. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на "Киевавтодор".


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