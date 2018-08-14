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В Киеве ночью горела больница - ФОТО

В ночь на вторник, 14 августа, в одной из столичных больниц произошел пожар.

В Киеве ночью горела больница - ФОТО

К счастью никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании на улице Григория Сковороды поступило около двух часов ночи.

Уже на месте спасатели установили, что в четырехэтажном здании на четвертом этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 квадратных метров. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы и уже через час полностью ликвидировать пожар

В службе указали, что к тушению пожара были привлечены 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бельгии в порту Антверпена произошел пожар на складе с химикатами. На данный момент площадь возгорания составляет шесть тысяч квадратных метров, на котором хранится сульфид никеля. По данным властей, интенсивность возгорания была небольшой, однако происходило на значительной площади. На данный момент пожар локализован.


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