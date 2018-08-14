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В Киеве на Набережном шоссе мужчина попал под грузовик - ФОТО

Во вторник, 14 августа, на Набережном шоссе грузовик Mercedes сбил мужчину.

В Киеве на Набережном шоссе мужчина попал под грузовик - ФОТО

От полученных травм мужчина скончался на месте. Как сообщают очевидцы, авария произошла после пяти часов вечера.

При этом водителя Mercedes рассказал, что он двигался в крайней левой полосе по Набережному шоссе от моста Метро в сторону моста Патона.

Внезапно он увидел, как, в неположенном для перехода месте, через четыре полосы перебегает дорогу мужчина. Он резко нажал на тормоз, но уйти от столкновения не удалось. Тормозной путь составил около 30 метров. Удар пришелся по кабине грузовика, мужчина получил травмы головы.

Водитель пытался оказать первую помощь, однако он скончался еще до приезда врачей, не приходя в сознание. На данном участке дороги образовалась огромная пробка, протяженностью от Рыбальского моста до моста Метро.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 14 августа, во Львовской области столкнулись два грузовика. В результате дорожно-транспортного происшествия один из водителей погиб на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, авария произошла после трех часов дня в Бродовском районе на автодороге Киев - Чоп.


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