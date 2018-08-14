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В Киеве из-за жары повысился уровень загрязнения воздуха

В Киеве до 16 августа сохранится высокий уровень загрязнения воздуха.

В Киеве из-за жары повысился уровень загрязнения воздуха

Такая ситуация сложилась в столице из-за высокой температуры воздуха. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с 4 августа в Киеве наблюдается метеорологические условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг пятого среднесуточного предельно допустимого уровня концентрации в районах площадей Бессарабской и Демеевской, улицы Довженко и проспекта Победы.

По состоянию на сегодня уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,7 среднесуточных ПДК, в районах улиц Попудренко, Довженко, Каунасской, проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки, площадей Бессарабской и Демеевской.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 августа синоптики предупреждали о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве до 3 августа 2018 года.


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