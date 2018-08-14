10:58 14.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве частично ограничат движение по проспекту Академика Палладина

Сегодня, 14 августа 2018 года, в украинской столице из-за выполнения работ по капитальному ремонту просп. Академика Палладина движение транспорта по нечетной стороне на участке от ул. Городской до поворота на пгт. Коцюбинское будет закрыто. 

В Киеве частично ограничат движение по проспекту Академика Палладина

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на "Киевавтодор".

Как отмечается, движение транспорта закроют по непарной стороне на участке от улицы Городской до поворота на поселок Коцюбинское. Таким образом, движение транспорта будет осуществляться по встречной полосе.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в левых полосах некоторых автомобильных дорог планируют повысить предельно допустимую скорость движения до 80 км в час. 


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