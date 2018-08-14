Режим работы трех станций метро Киева изменят

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Соответствующие изменения будут внесены в работу станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Отмечается, что в период с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" закроют на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход.

Кстати, по окончанию футбольного матча может быть ограничен вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции метро Кловская в Печерском районе столицы внезапно скончался мужчина.