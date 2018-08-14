11:18 14.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Киевавтодор" ограничит движение грузовиков из-за жары

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" вновь напоминает водителям грузовых автомобилей об ограничении движения при температуре воздуха более +28ºС.

В ведомстве отметили, что в период достижения температуры воздуха до +28єС, в столице с 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более семи тонн.

Отметим, что такое ограничение введено соответствующим распоряжением КГГА от седьмого июля 2012 года.

Добавим, что по состоянию на сегодня максимальная температура воздуха в Киеве может достигнуть +32єС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине на всей территории страны ожидается сухая жаркая погода. Осадков в стране не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду.


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