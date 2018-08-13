20:34 13.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок - ФОТО

В Голосеевском районе города Киева в понедельник, 13 августа, произошло двойное дорожно-транспортное происшествие.

В Киеве столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок - ФОТО

При этом в аварию попали сразу семи автомобилей. В результате инцидента травму получил Как сообщают очевидцы, грузовик "КамАЗ" ударил грузовик Renault, из-за чего водитель не справился с управлением и его занесло во дворе частного дома, где в это время играли дети. От удара грузовик снес железные ворота и бетонный забор.

Когда на место происшествия приехали патрульные для того, чтобы оформить ДТП, на их глазах и на том же месте произошла еще одна авария с участием четырех легковых автомобилей и фуры DAF, которая задела Lada Kalina, Chevrolet, Renault и BMW.

Машины разбросало на несколько десятков метров, А скорая помощь увезла в больницу пострадала годовалую девочку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня сообщалось, что в Деснянском районе Киева автомобиль в результате дорожно-транспортного происшествия влетел в толпу людей. По информации полиции, на перекрестке произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пять человек, среди них - шестилетняя девочка, из салонов автомобилей с телесными повреждениями доставлены в больницу.


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