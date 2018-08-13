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В Киеве Lanos влетел в фонарь, травмирована женщина - ФОТО

В воскресенье утром, 12 августа, в Киеве, иномарка влетела в фонарь.

В Киеве Lanos влетел в фонарь, травмирована женщина - ФОТО

В результате аварии травмы получила женщина-пассажир. Как сообщают очевидцы, инцидента произошел на улице Героев Космоса.

Уже на месте полиция установила, что водитель Lanos, двигаясь по улице Героев Космоса, не справился с управлением, от чего машину занесло. Автомобиль заехал на бордюр, а затем врезался в фонарный столб.

В результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Женщина головой разбила лобовое стекло машины. Ее госпитализировали с травмой головы. На месте работали два экипажа патрульной полиции и "скорая". Детали происшествия установит следствие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Водитель автобуса мог не справиться с управлением транспортом, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.


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