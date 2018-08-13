14:37 13.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Режим работы трех станций метро Киева изменят

Завтра, 14 августа, из-за проведения на столичном НСК "Олимпийском" футбольного матча Лиги Чемпионов между командами "Динамо" и "Славия", будет изменен режим работы некоторых станций. 

Режим работы трех станций метро Киева изменят

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Так, изменения будут внесены в работу станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Отмечается, что в период с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" закроют на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход.

Кстати, по окончанию футбольного матча может быть ограничен вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции метро Кловская в Печерском районе столицы внезапно скончался мужчина. 


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