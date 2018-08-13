Режим работы трех станций метро Киева изменят

Завтра, 14 августа, из-за проведения на столичном НСК "Олимпийском" футбольного матча Лиги Чемпионов между командами "Динамо" и "Славия", будет изменен режим работы некоторых станций.
Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
Так, изменения будут внесены в работу станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Отмечается, что в период с 18:30 до 19:30 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" закроют на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход.
Кстати, по окончанию футбольного матча может быть ограничен вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на станции метро Кловская в Печерском районе столицы внезапно скончался мужчина.