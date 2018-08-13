Полиция нашла автомобиль грабителей ювелирного магазина в Киеве - ФОТО

Как сообщили в воскресенье, 12 августа, на своей странице в Facebook правоохранители, на территории гаражного кооператива, который находится на улице Нечуя-Левицкого, обнаружен подожженный автомобиль Peugeot.

Для поиска и задержания злоумышленников столичная полиция ввела специальные оперативные планы. Все наряды полиции ориентированы для установления местонахождения нападавших, - рассказали в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника. По словам свидетелей, трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался.