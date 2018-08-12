11:32 12.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Соломенском районе Киева горел офис фармацевтической компании - ФОТО

Сегодня ночью, 12 августа, в офисном здании одной из киевских фармацевтических компаний произошло возгорание. В результате инцидента, погибших и травмированных нет.

В Соломенском районе Киева горел офис фармацевтической компании - ФОТО

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Отметим, что пожар произошел на ул. Аэродромной в Соломенском районе столицы. По прибытию на место проишествия спасатели установили, что загорелася второй этаж фармацевтической компании и кровли на этой же территории офисного здания.

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников ГСЧС удалось предотвратить распространение пожара на всю площадь офисного здания и на два рядом расположенных складских здания.

По их словам, огонб повредил кровлю здания, перегородки и офисная мебель на втором этаже. Однако, несмотря на это, погибших и травмированных нет.

На месте происшествия работало восемь единиц пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на улице Лобановского на ходу загорелся автомобиль "Газель", который перевозил макулатуру.


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