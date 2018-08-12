В Киеве установили рекорд к Международному дню близнецов - ВИДЕО

Сообщается, что в 2017 году удалось объединить 85 пар для рекорда. В этом году удалось собрать 204 пары и тройняшек. В мероприятии принимали люди разного возраста и профессии: от 3-летних малышей до взрослых 20-летних юношей.

Семьи с детьми приезжали и из других городов - Чернигова, Ровно, Одессы и Днепра. Представители Национального реестра проверяли свидетельства о рождении детей, чтобы зафиксировать новое достижение в украинской современной истории.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Харьковской области 57 женщин-скайдайверов сегодня, 4 августа, был установлен мировой рекорд по парашютному спорту.