07:00 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве установили рекорд к Международному дню близнецов - ВИДЕО

В украинской столице на Кураж-базаре собрали близнецов и двойняшек, чтобы установить новый рекорд Украины. Об этом передает UATV.

В Киеве установили рекорд к Международному дню близнецов - ВИДЕО

Сообщается, что в 2017 году удалось объединить 85 пар для рекорда. В этом году удалось собрать 204 пары и тройняшек. В мероприятии принимали люди разного возраста и профессии: от 3-летних малышей до взрослых 20-летних юношей. 

Семьи с детьми приезжали и из других городов - Чернигова, Ровно, Одессы и Днепра. Представители Национального реестра проверяли свидетельства о рождении детей, чтобы зафиксировать новое достижение в украинской современной истории.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Харьковской области 57 женщин-скайдайверов сегодня, 4 августа, был установлен мировой рекорд по парашютному спорту.


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