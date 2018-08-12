В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника - ФОТО

При этом они застрелили охранника. Как сообщает пресс-служба полиции столицы, ссылаясь на слова очевидцев, около восьми часов вечера трое мужчин в масках забежали в помещение на улице Щербакова.

Там они несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки".

Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался. Столичная полиция ввела специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.

Сейчас на месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве оперативники задержали группу иностранцев, которые совершили рейдерский налет на магазин. По предварительной информации, злоумышленники, воспользовавшись моментом, попали в служебное помещение, откуда похитили деньги, и поспешили к своему автомобилю.