21:16 12.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100201126:Polishuk

В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 12 августа, трое неизвестных ограбили ювелирный магазин.

В Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника - ФОТО

При этом они застрелили охранника. Как сообщает пресс-служба полиции столицы, ссылаясь на слова очевидцев, около восьми часов вечера трое мужчин в масках забежали в помещение на улице Щербакова.

Там они несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки".

Охранник, в которого стреляли, от полученных травм скончался. Столичная полиция ввела специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников.

Сейчас на месте работают патрульные полицейские, кинологи, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве оперативники задержали группу иностранцев, которые совершили рейдерский налет на магазин. По предварительной информации, злоумышленники, воспользовавшись моментом, попали в служебное помещение, откуда похитили деньги, и поспешили к своему автомобилю.


Поделиться
Читайте также:
 
В Житомирской области в озере утонули двое детей ОБСЕ на Донбассе обнаружила новое российское оружие В Бельгии на складе с химикатами произошел пожар, порт Антверпена эвакуировали На Донбассе в воскресенье ранены двое украинских военных
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив