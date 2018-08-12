Столичные спасатели напомнили пляжникам о правилах оказания первой медпомощи

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Спасатели наглядно продемонстрировали, как спасать людей, которые тонут, а также научили оказывать первую медицинскую помощь.

В частности, рекомендуется:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах; - не лишайте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах; - не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи вас, - температура воды должна быть не ниже 17 ° С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут.

Напомним, что всего с начала текущего года на водоемах Украины уже погибло 774 человека, из них 79 детей. При этом спасено 577 людей, в том числе 105 детей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине за первые дни августа утонуло более 20 людей.