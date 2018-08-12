С балкона столичной "хрущевки" выпал обнаженный мужчина

По предварительной информации, пострадавший мужчина утверждает, что ему 18 лет, однако выглядит он явно "не на свои года", а намного старше. Предварительно, он выпал с балкона четвертого этажа.

Правоохранители обнаружили тело молодого человека на аллее под подъездом голого молодого человека. Он находился в неадекватном состоянии и полностью без одежды. Пострадавшему оказали первую помощь на месте и госпитализировали в больницу.

В госпитали у пострадавшего диагностировали перелом руки и предположение на травму позвоночника. Подробности происшествия выяснят правоохранители.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице на улице Туполева произошел пожар на балконе "хрущевки".