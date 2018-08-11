В киевской подземке могут появиться автономные аптечные пункты

В тексте петиции автор отметил, что на сегодняшний день подземка не способна выручить пассажира с серьезными проблемами. Если случится сердечный приступ, к примеру, где-то на "Арсенальной", то это можно считать практически смертельным приговором.

Кроме того, создатель петиции просит, чтобы работники метрополитена были обязаны оказывать первую медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости, а также организовать для работников метрополитена курсы оказания первой медицинской помощи и оказания помощи в условиях теракта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на официальном сервисе гражданский петиций появилось предложение запретить депутатам указывать свою фамилию при благоустройстве территорий. Материал уже опубликован на портале сервиса.