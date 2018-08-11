05:00 11.08.2018 | Киев | Новости
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В Киеве состоится "Парад йог"

В воскресенье, 19 августа, киевские йоги планируют создать гигантский герб Украины на столичном Крещатике. Об этом передает "Комментарии. Киев" 

В Киеве состоится

В мероприятии примут участие более 60 спортсменов. Образованный ими герб будет внесен в книгу рекордов Украины.

Главной целью мероприятия организаторы называют формирование у населеняя мотивации к занятиям спортом. Мероприятие начнется в 10:00 нa ул. Хрещaтик (между ст. М. "Теaтрaльная" и ул. Прoрезной).

Открывать мероприятие будет абсолютная чемпионка IFBB PRO Leagues Людмила Насонова. Организаторы акции видят главной целью формирование у горожан мотивации занятий физической культурой и спортом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 11 августа движение общественного и частного транспорта по проспекту Соборности будет временно ограничено. 


      
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