В Киеве состоится "Парад йог"

В мероприятии примут участие более 60 спортсменов. Образованный ими герб будет внесен в книгу рекордов Украины.

Главной целью мероприятия организаторы называют формирование у населеняя мотивации к занятиям спортом. Мероприятие начнется в 10:00 нa ул. Хрещaтик (между ст. М. "Теaтрaльная" и ул. Прoрезной).

Открывать мероприятие будет абсолютная чемпионка IFBB PRO Leagues Людмила Насонова. Организаторы акции видят главной целью формирование у горожан мотивации занятий физической культурой и спортом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с 11 августа движение общественного и частного транспорта по проспекту Соборности будет временно ограничено.