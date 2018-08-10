За право построить метро на Виноградарь поборются три компании

Три компании подали заявки на аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь.
Об этом сообщают Экономические новости.
Свои предложения подали компании «Интерстройтоннель» (Киев), «Киевметрострой» (Киев) и «Строительная компания «Адамант» (Мукачево).
Согласно изменениям в условиях тендера, аукцион будет проведен 20 августа.
Первоначально аукцион был назначен на 27 марта и неоднократно переносился на 7, 29 мая, 19 июня и 4 июля.
Ориентировочная стоимость закупки была понижена решением тендерного комитета до 5,99 млрд гривен.
Критерий выбора победителя на 75% состоит из цены и на 25% — срока выполнения работ.
Трасса участка будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе. Предусматривает строительство двух станций метро — «Мостицкая» и «Проспект Правды», а также ответвления в сторону будущей станции «Виноградарь».
Финансирование затрат на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.