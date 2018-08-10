19:18 10.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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За право построить метро на Виноградарь поборются три компании

Три компании подали заявки на аукцион на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь.

За право построить метро на Виноградарь поборются три компании

Об этом сообщают Экономические новости.

Свои предложения подали компании «Интерстройтоннель» (Киев), «Киевметрострой» (Киев) и «Строительная компания «Адамант» (Мукачево).

Согласно изменениям в условиях тендера, аукцион будет проведен 20 августа.

Первоначально аукцион был назначен на 27 марта и неоднократно переносился на 7, 29 мая, 19 июня и 4 июля.

Ориентировочная стоимость закупки была понижена решением тендерного комитета до 5,99 млрд гривен.

Критерий выбора победителя на 75% состоит из цены и на 25% — срока выполнения работ.

Трасса участка будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе. Предусматривает строительство двух станций метро — «Мостицкая» и «Проспект Правды», а также ответвления в сторону будущей станции «Виноградарь».

Финансирование затрат на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.


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