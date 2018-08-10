За право построить метро на Виноградарь поборются три компании

Об этом сообщают Экономические новости.

Свои предложения подали компании «Интерстройтоннель» (Киев), «Киевметрострой» (Киев) и «Строительная компания «Адамант» (Мукачево).

Согласно изменениям в условиях тендера, аукцион будет проведен 20 августа.

Первоначально аукцион был назначен на 27 марта и неоднократно переносился на 7, 29 мая, 19 июня и 4 июля.

Ориентировочная стоимость закупки была понижена решением тендерного комитета до 5,99 млрд гривен.

Критерий выбора победителя на 75% состоит из цены и на 25% — срока выполнения работ.

Трасса участка будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе. Предусматривает строительство двух станций метро — «Мостицкая» и «Проспект Правды», а также ответвления в сторону будущей станции «Виноградарь».

Финансирование затрат на строительство линии метрополитена будет осуществляться за счет средств городского бюджета, предусмотренных Программой экономического и социального развития Киева.