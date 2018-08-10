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Власти Киева планируют расширить пешеходную зону Крещатика

Пешеходную зону на центральной улице Киева Крещатик планируют продлить до Бессарабской площади.

Власти Киева планируют расширить пешеходную зону Крещатика

На данный момент реализуется "пешеходный Подол" - два этапа прошло, осталось четыре. Следующий проект по пешеходизации планируется на Бессарабской площади. Об этом в четверг, 9 августа, в эфире одной из украинских радиостанций сообщил заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Дмитрий Рахматуллин.

По его словам, расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы будет идти с Крещатика к Бессарабке, путем перекрытия улицы, которая практически вся наполнена припаркованными авто..

Этот проект будет реализован в рамках новой стратегии развития города. Она предусматривает, что пешеходы на киевских дорогах станут главными. Второе место займут велосипедисты и общественный транспорт. И последнее - автомобилисты, - пояснил он, добавив, что в целом Киев был автомобильным городом, но продолжение старой стратегии приведет только к ухудшению транспортной ситуации, которая уже на пределе.

Согласно новой транспортной политике, сейчас реализуется проект "пешеходный Подол". В старом городе также планируется снижение уровня бордюрного камня, чтобы люди с инвалидностью могли спокойно передвигаться, - отметил Рахматуллин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Киеве временно ограничат движение транспорта н Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова. Движение будет затруднено до пятого июля 2019 года.


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