Власти Киева планируют расширить пешеходную зону Крещатика

На данный момент реализуется "пешеходный Подол" - два этапа прошло, осталось четыре. Следующий проект по пешеходизации планируется на Бессарабской площади. Об этом в четверг, 9 августа, в эфире одной из украинских радиостанций сообщил заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Дмитрий Рахматуллин.

По его словам, расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы будет идти с Крещатика к Бессарабке, путем перекрытия улицы, которая практически вся наполнена припаркованными авто..

Этот проект будет реализован в рамках новой стратегии развития города. Она предусматривает, что пешеходы на киевских дорогах станут главными. Второе место займут велосипедисты и общественный транспорт. И последнее - автомобилисты, - пояснил он, добавив, что в целом Киев был автомобильным городом, но продолжение старой стратегии приведет только к ухудшению транспортной ситуации, которая уже на пределе.

Согласно новой транспортной политике, сейчас реализуется проект "пешеходный Подол". В старом городе также планируется снижение уровня бордюрного камня, чтобы люди с инвалидностью могли спокойно передвигаться, - отметил Рахматуллин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Киеве временно ограничат движение транспорта н Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова. Движение будет затруднено до пятого июля 2019 года.