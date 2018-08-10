В Киеве полиция усилит меры безопасности 10 и 12 августа

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Как отмечается, около 260 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут обеспечивать публичную безопасность и правопорядок на прилегающих к стадионам территориях и остановках общественного транспорта.

Речь идет о матче УПЛ 10 августа между командами "Олимпик" (Донецк) и "Львов" (Львов) на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, а также игре первой лиги 12 августа между "Оболонь-Бровар" (Киев) и "Звездой" (Кропивницкий).

В настоящее время столичные копы призывают болельщиков не нарушать общественный порядок и содействовать в обеспечении правопорядка и безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственная фискальная служба Украины начала проверку официальной налоговой отчетности киевского "Динамо". Причиной проверок стали обнародованные в СМИ зарплатные ведомости игроков киевского клуба. Выяснилось, что официальные зарплаты игроков бело-синих составляют около 20 тыс. грн в месяц.