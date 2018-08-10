07:58 10.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на выходные трамваи №№1 и 3 станцию "Вацлава Гавела" будут проезжать мимо

В ближайшие дни, начиная с субботы 11 и по среду 15 августа столичные трамваи маршрутов №№1 и 3 будут курсировать без остановки на станции "Вацлава Гавела".

В Киеве на выходные трамваи №№1 и 3 станцию

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, платформы станции "Вацлава Гавела" Борщаговской линии скоростного трамвая закрываются на вход и выход в связи с проведением работ по ремонту вестибюля станции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве временно ограничат движение транспорта на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова. Движение будет затруднено до пятого июля 2019 года. Это связано со строительством кабельной линии. Строительство будет поэтапным, после завершения работ исполнитель отремонтирует проезжую часть.


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