В Киеве на выходные трамваи №№1 и 3 станцию "Вацлава Гавела" будут проезжать мимо

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, платформы станции "Вацлава Гавела" Борщаговской линии скоростного трамвая закрываются на вход и выход в связи с проведением работ по ремонту вестибюля станции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве временно ограничат движение транспорта на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова. Движение будет затруднено до пятого июля 2019 года. Это связано со строительством кабельной линии. Строительство будет поэтапным, после завершения работ исполнитель отремонтирует проезжую часть.