16:38 10.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве аноним сообщил о заминировании Майдана Независимости

В пятницу, 10 августа, неизвестная женщина сообщила о минировании площади Майдана Независимости. Сейчас столичные правоохранители осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.

В Киеве аноним сообщил о заминировании Майдана Независимости

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, полицейским поступил анонимный звонок о минировании. Так, оперативникам, в дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами.

На места происшествий немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. В даннок время сотрудники правоохранительных органов осматривают территорию на взрывоопасные вещества.

Сведения зарегистрированы в Журналах единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация событиям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неизвестный сообщил о заминировании здания Шевченковского районного суда, который рассматривает ходатайство прокуратуры на продление ареста народного депутата Надежды Савченко.


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