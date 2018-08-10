В Киеве аноним сообщил о заминировании Майдана Независимости

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, полицейским поступил анонимный звонок о минировании. Так, оперативникам, в дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сказала, что Майдан Независимости заминирован гранатами.

На места происшествий немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. В даннок время сотрудники правоохранительных органов осматривают территорию на взрывоопасные вещества.

Сведения зарегистрированы в Журналах единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация событиям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", неизвестный сообщил о заминировании здания Шевченковского районного суда, который рассматривает ходатайство прокуратуры на продление ареста народного депутата Надежды Савченко.