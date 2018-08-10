15:33 10.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В больших городах водителей хотят пересадить на общественный транспорт

В больших городах сделают так, чтобы авто было выгоднее оставлять на окраинах и дальше ехать общественным транспортом. Об этом информирует Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В больших городах водителей хотят пересадить на общественный транспорт

Там предложили обновить государственные строительные нормы о возможности проектирования на въезде в центральные районы крупных городов перехватывающих автостоянок. Практика создания таких парковок для авто у многих странах Европы и мира, ведь это значительно облегчает движение в крупных городах, разгружает центральные районы от избыточного количества автомобилей.

Владелец авто, заезжая в центр города, имеет возможность оставить свой автомобиль на парковке и пересесть на общественный транспорт, чтобы удобно добраться до места назначения.

По словам заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе, это будет способствовать уменьшению заторов на дорогах, повышению экологического состояния городов, налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

Согласно предложенным изменениям, перехватывающие автостоянки должны быть расположены вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта.

Парцхаладзе отметил, что емкость перехватывающих автостоянок определяется с учетом: до 50% машиномест - для длительного хранения автомобилей (в течение дня) и до 25% машиномест - для поездок с культурно-бытовой целью (на несколько часов).

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве готовится запуск новой системы проката велосипедов для населения. Столичные власти предложили оригинальный метод борьбы с постоянными пробками Система проката транспорта будет максимально автоматизирована. В первую очередь запустят несколько велопарковок сети в центре столицы. Позже их количество планируют увеличить до 300 по всему городу.


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