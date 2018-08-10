00:30 10.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100200940:Polishuk

Столичная власть намерена удлинить велосипедные маршруты на пять километров

В Киеве на бульваре Дружбы Народов разрешат движение велосипедов по полосе общественного транспорта.

Столичная власть намерена удлинить велосипедные маршруты на пять километров

Там уже начали устанавливать соответствующие дорожные знаки. Это позволит увеличить велосипедную инфраструктуру столицы еще на пять километров.

Как сообщают местные СМИ, полосы общественного транспорта простираются вдоль бульвара Дружбы Народов от площади Героев Великой отечественной войны до начала мостового переезда у Лыбидской площади.

В одну сторону полоса тянется 2,5 километра. Таким образом велосипедная сеть города станет больше на пять километров.

На данный момент на бульваре Дружбы Народов устанавливают знаки, но позже нанесут и дорожную разметку на самих дорожных полосах. Это будет пиктограмма велосипеда рядом с большой буквой “А”.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первого мая 2017 года, Виталий Кличко рассказал о работах по реконструкции велотрека, который откроется 20 мая.

Кличко вместе со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городских властей и коммунальных предприятий, ответственных за реконструкцию велотрека, проверили состояние ремонта на киевском велотрека.


Поделиться
Читайте также:
 
Макрон в пятницу обговорит с Путиным дело Сенцова В июле в Украине снова увеличилось количество наличных - НБУ В ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова - ФОТО Порошенко пообещал в сентябре внести поправки к Конституции по НАТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив