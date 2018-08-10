Столичная власть намерена удлинить велосипедные маршруты на пять километров

Там уже начали устанавливать соответствующие дорожные знаки. Это позволит увеличить велосипедную инфраструктуру столицы еще на пять километров.

Как сообщают местные СМИ, полосы общественного транспорта простираются вдоль бульвара Дружбы Народов от площади Героев Великой отечественной войны до начала мостового переезда у Лыбидской площади.

В одну сторону полоса тянется 2,5 километра. Таким образом велосипедная сеть города станет больше на пять километров.

На данный момент на бульваре Дружбы Народов устанавливают знаки, но позже нанесут и дорожную разметку на самих дорожных полосах. Это будет пиктограмма велосипеда рядом с большой буквой “А”.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первого мая 2017 года, Виталий Кличко рассказал о работах по реконструкции велотрека, который откроется 20 мая.

Кличко вместе со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городских властей и коммунальных предприятий, ответственных за реконструкцию велотрека, проверили состояние ремонта на киевском велотрека.