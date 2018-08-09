В Киеве перекроют Шулявский мост из-за реконструкции

В связи с этим с 18 августа будет перекрыто движение транспорта. Как собщает в среду, 8 августа, пресс-служба предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", движение будет перекрыто на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта - на улицу Довженко.

На этих участках запланирована перекладка инженерных сетей и коммуникаций.

Также планируется, что в сентябре путепровод могут полностью закрыть для движения транспорта.

Работы по реконструкции многострадального Шулявского путепровода, по оценкам экспертов, растянутся приблизительно на полтора года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ожидалась реконструкция Шулявского моста в Киеве с 1 мая. Однако позже работы перенесли на неопределенный срок. Причиной стала петиция с альтернативным вариантом реконструкции, которую обязан рассмотреть Киевсовет. В мае прошлого года КГГА определила финальный вариант реконструкции развязки на Шулявке, стоимость работ должна составить 400 миллионов гривен.