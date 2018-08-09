В Киеве на ночь закроют движение трамваев на двух маршрутах

В Киеве на левом берегу в ночь на пятницу, 10 августа, закрывается движение трамваев №28 и №33к.
Это связано с ремонтом путей. Как сообщает коммунального предприятия "Киевпастранс", с полуночи и до 05:20 движение трамваев маршрутов №28 и №33к, которые курсируют по
по улице Закревского будет закрыто.
На это время движение трамваев организовано по трассе:
трамваи маршрута № 28 курсируют "Станция метро "Лесная" - бульвар Перова";
трамваи маршрута № 33К "улица Павла Усенко - бульвар Перова".
Последние отправления по собственной схеме маршрута для трамваев маршрута №28:
станция метро "Лесная" в 23:14; 23:30;
улица Милославская в 00:05; 00:20.
Последние отправления по собственной схеме маршрута для трамваев маршрута №33к:
улица Усенко в 23:08; 23:23;
улица Сабурова в 23: 47; 00:02.
Напомним, как сообща УРА-Информ, в Киеве почти на год ограничат движение на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова. Движение ограничивают в связи со строительством кабельной линии.