В Киеве на ночь закроют движение трамваев на двух маршрутах

Это связано с ремонтом путей. Как сообщает коммунального предприятия "Киевпастранс", с полуночи и до 05:20 движение трамваев маршрутов №28 и №33к, которые курсируют по

по улице Закревского будет закрыто.

На это время движение трамваев организовано по трассе:

трамваи маршрута № 28 курсируют "Станция метро "Лесная" - бульвар Перова";

трамваи маршрута № 33К "улица Павла Усенко - бульвар Перова".

Последние отправления по собственной схеме маршрута для трамваев маршрута №28:

станция метро "Лесная" в 23:14; 23:30;

улица Милославская в 00:05; 00:20.

Последние отправления по собственной схеме маршрута для трамваев маршрута №33к:

улица Усенко в 23:08; 23:23;

улица Сабурова в 23: 47; 00:02.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Киеве почти на год ограничат движение на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова. Движение ограничивают в связи со строительством кабельной линии.