В Киеве на год ограничат движение по Окружной

Движение будет затруднено до пятого июля 2019 года. Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Это связано со строительством кабельной линии.

Строительство будт поэтапным, после завершения работ исполнитель отремонтирует проезжую часть.

Как сообщал "УРА-Информ", столичная власть начала подготовительный этап реконструкции Шулявского путепровода. В связи с этим с 18 августа будет перекрыто движение транспорта. Движение будет перекрыто на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта - на улицу Довженко. На этих участках запланирована перекладка инженерных сетей и коммуникаций.