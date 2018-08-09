17:31 09.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на год ограничат движение по Окружной

В Киеве временно ограничат движение транспорта на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова.

В Киеве на год ограничат движение по Окружной

Движение будет затруднено до пятого июля 2019 года. Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Это связано со строительством кабельной линии.

Строительство будт поэтапным, после завершения работ исполнитель отремонтирует проезжую часть.

Как сообщал "УРА-Информ", столичная власть начала подготовительный этап реконструкции Шулявского путепровода. В связи с этим с 18 августа будет перекрыто движение транспорта. Движение будет перекрыто на съезде с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта - на улицу Довженко. На этих участках запланирована перекладка инженерных сетей и коммуникаций.


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