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В Киеве столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Киеве во вторник, 7 августа, возле станции метро "Сырец" столкнулись четыре автомобиля.

В Киеве столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек. Как сообщают очевидцы, всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорая помощь. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом на Житомирской трассе BMW столкнулась с Toyota и отбойником.

По предварительной информации, водитель "немца" не пропустил Toyota, который пытался обогнать автомобиль и заехать в "карман" для совершения маневра на встречную полосу. Как итог, оба автомобилиста не смогли поделить дорожную полосу, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия.


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