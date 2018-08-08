18:57 08.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Поставщику курятины для киевской "отравленной" шаурмы светит шесть лет

Курятину для шаурмы, которой массово отравились в Киеве, привозили от одного производителя из Житомирской области.

Поставщику курятины для киевской

Об этом в эфире Радио НВ сообщил начальник столичного управления Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд.

Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала сальмонелла – специалисты получили результаты анализов со складов, где хранили некачественную курятину.

Как сообщал "УРА-Информ", количество отравленных в украинской столице от употребления шаурмы увеличилось до 93 человек. По предварительной информации, больше всего люди покупали шаурму на м. Дарница, "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, во все МАФы некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования.


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