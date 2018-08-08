09:59 08.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Возле метро "Сырец" в Киеве столкнулись четыре машины, есть погибший - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве вблизи станции метро "Сырец" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей. В результате жуткого столкновения погиб 30-летний мужчина.

Возле метро

Об этом говорится в прес-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

По словам очевидцев ДТП, мужчина за рулем авто Skoda двигался по улице Щусева в сторону "Дорогожичей". Перед машиной внезапно на дорогу выскочил пешеход, перебегающий дорогу в неположенном месте. Так, чтобы избежать столкновения с пешеходом, водитель Skoda вывернул руль вправо, зацепил три припаркованных автомобиля (Hyundai, SsangYong и Dacia) и перевернулся.

На место немедленно выехали наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.

Как выяснили правоохранители, в SsangYong и Dacia никого не было, поэтому пострадали лишь машины. При этом, в Hyundai в момент аварии находилась семья. Оказалось, что за несколько секунд до аварии мужчина и женщина с ребенком подошли к своему Hyundai, водитель посадил в машину жену и ребенка и собирался сесть в машину, когда его "снес" автомобиль Skoda.

"Мужчине оторвало руку в момент столкновения с машиной. Он был госпитализирован, однако умер в больнице", - подчеркнули очевидцы инцидента.

В настоящее время виновник ДТП задержан правоохранительными службами. Также водитель Skoda прошел тест на алкоголь, результат которого оказался негативным.

Следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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