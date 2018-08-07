В столице предлагают увеличить скорость движения на некоторых улицах

Об этом заявил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

Он сообщил, что соответствующий проект изменений депутаты рассмотрят уже в сентябре.

По его словам, изменения коснутся улиц, по которым регулярно ездит грузовой транспорт. Вопрос актуален для таких дорог, как Большая Кольцевая, Набережное шоссе и проспект Бажана.

Как сообщал "УРА-Информ", Киевская городская государственная администрация допускает незначительное увеличение разрешенной скорости движения транспорта на основных магистралях столицы. На сайте КГГА зарегистрирована соответствующая петиция.