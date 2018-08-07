В столичной подземке установят табло обратного отсчета

Об этом говорится в проекте решения Киевского городского совета от 3 августа.

Табло предлагают ставить над тоннелями со стороны прибытия поезда.

В проекте решения отмечается, что необходимость принятия проекта решения обусловлена потребностью в предоставлении пользователям метрополитена адекватного сервиса по информированию их об ожидаемом времени прибытия поезда.

Как сообщал "УРА-Информ", в столице предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов. Соответствующая петиция размещена на сайте Киевской городской государственной администрации.