18:45 07.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичной подземке установят табло обратного отсчета

Киевский городской совет предлагает на станциях метрополитена до конца 2019 года установить табло обратного отсчета времени до прибытия поезда.

В столичной подземке установят табло обратного отсчета

Об этом говорится в проекте решения Киевского городского совета от 3 августа.

Табло предлагают ставить над тоннелями со стороны прибытия поезда.

В проекте решения отмечается, что необходимость принятия проекта решения обусловлена потребностью в предоставлении пользователям метрополитена адекватного сервиса по информированию их об ожидаемом времени прибытия поезда.

Как сообщал "УРА-Информ", в столице предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов. Соответствующая петиция размещена на сайте Киевской городской государственной администрации.


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