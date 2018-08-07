В столичной подземке установят табло обратного отсчета

Киевский городской совет предлагает на станциях метрополитена до конца 2019 года установить табло обратного отсчета времени до прибытия поезда.
Об этом говорится в проекте решения Киевского городского совета от 3 августа.
Табло предлагают ставить над тоннелями со стороны прибытия поезда.
В проекте решения отмечается, что необходимость принятия проекта решения обусловлена потребностью в предоставлении пользователям метрополитена адекватного сервиса по информированию их об ожидаемом времени прибытия поезда.
Как сообщал "УРА-Информ", в столице предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов. Соответствующая петиция размещена на сайте Киевской городской государственной администрации.