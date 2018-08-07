В Киеве начали подготовку к отопительному сезону

Адреса для проверок будут определятся уже в процессе объезда, чтобы увидеть реальную, а не подготовленную картину, учитываем жалобы киевлян на горячие линии.

Об этом в понедельник заявил на официальном сайте Киевской городской государственной администрации заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, очень важно устранить все технические недостатки, отработать организационные вопросы на проблемных объектах. Например, у нас есть ряд бесхозяйственных котельных или теплопунктов. Кроме того, важно отработать механизм взаимодействия управляющих компаний и нового исполнителя услуг отопления и горячего водоснабжения - КП "Киевтеплоэнерго", - пояснил он, добавив, что до начала отопительного сезона в некоторых местах нужно будет провести ремонтные работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти Киева просят Кабинет министров помочь решить проблему с нежеланием руководства "Нафтогаза Украины" подписывать соглашение о поставке столице газа. Это может повлечь угрозу регионального уровня. Об этом в среду, 1 августа, сообщил в эфире одного из украинских телеканалов городской голова Виталия Кличко. По его словам, он все же надеется, что чрезвычайных ситуаций удастся избежать.