18:30 07.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве начали демонтировать ларьки с шаурмой

В Киеве более 1000 точек продаж уличной еды являются незаконными.

В Киеве начали демонтировать ларьки с шаурмой

Об этом заявил первый заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий, пишет "Громадське радио".

По словам Панчия, уже создано 16 групп, которые проводят обследование точек передвижной торговли.

Кроме этого представитель КГГА отметил, что сейчас уже демонтированы 6 точек, где продавали шаурму, не имея разрешительных документов. Всего в Киеве работает 8 демонтажных бригад, впоследствии их количество планируют увеличить.

Как сообщал "УРА-Информ", количество отравленных в украинской столице от употребления шаурмы увеличилось до 93 человек.  По предварительной информации, больше всего люди покупали шаурму на м. Дарница, "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.


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