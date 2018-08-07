В Киеве на легальных МАФах разместят голограмму

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как заверили представители КГГА, голограмма, например, размещенная на автокофейне по продаже напитков или торговой палатке, будет является подтверждением законности установления и торговли.

По предварительным сведениям, пилотным проектом займется КП "Городской магазин", подчиненного Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Согласно словам разработчиков проекта, такая идентификация сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым договорам. Кроме того, голограмма позволит повысить контроль со стороны общественности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", количество подтвержденных случаев отравления шаурмой в Киеве достигло 70 человек. При этом среди пострадавших десять 10 детей.