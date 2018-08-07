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В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта

На Южном мостовом переходе с 8 августа будет частично ограничено движение транспорта на эстакадном выезде на мост с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения.

В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта

Движение будет ограничено до 28 августа. Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение ограничат в связи с ремонтом.

По данным ведомства, движение ограничат в связи с капитальным ремонтом деформационных швов. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Демеевской площади в пятницу, 3 августа, с десяти часов утра было ограничено движение транспорта на транспортной развязке. Тут до шести часов вечера проводились ремонтные работы.


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