В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта

Движение будет ограничено до 28 августа. Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение ограничат в связи с ремонтом.

По данным ведомства, движение ограничат в связи с капитальным ремонтом деформационных швов. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Демеевской площади в пятницу, 3 августа, с десяти часов утра было ограничено движение транспорта на транспортной развязке. Тут до шести часов вечера проводились ремонтные работы.