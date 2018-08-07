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Столичным властям предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов

В столице предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов.

Столичным властям предлагают переименовать бульвар, метро и арку Дружбы Народов

Соответствующая петиция размещена на сайте Киевской городской государственной администрации. Автор петиции - Артем Карелин.

По его мнению "Дружба народов - это идеологический термин СССР, который, к счастью, уже не актуален. А названия остались.

Карелин предлагает переименовать "места, названные в честь Дружбы народов, в просто Дружбы. Дружбы между людьми, а не народами. Тогда они станут бульваром Дружбы, станцией метро Дружбы и аркой Дружбы".

Кроме очевидных идеологических и эстетических преимуществ, такое сокращение более эффективно в замене названий на информационных носителях, так где-то можно будет просто удалить слово "народов". Например, в наиболее дорогом для замены названия месте - на станции метро, - отметил он в тексте петиции.

Напомним как сообщал УРА-Информ, во время заседания постоянной комисси Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики чиновники утвердили переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице.


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