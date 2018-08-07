17:32 07.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Киевляне начнут платить за вывоз мусора по отдельной квитанции

Жители столицы в конце месяца получат платежки, где вывоз мусора будет стоять в отдельной графе.

Киевляне начнут платить за вывоз мусора по отдельной квитанции

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, вывозить мусор будет КП "Киевкомунсервис". Плата будет зависеть от количества зарегистрированных жильцов в квартире. Ранее же сумма зависела от площади квартиры.

Сумму к оплате будут вычислять по формуле: средняя годовая норма мусора на человека умножается на тариф предприятия-перевозчика и делится на 12 месяцев. Средний тариф для домов, мусор из которых вывозит "Киевкомунсервис", составит 20-25 гривен на человека.

Как сообщал "УРА-Информ", названы регионы, где украинцы хуже всего платят за коммуналку. Выяснилось, что больше всего в своевременном расчете за жилищно-коммунальные услуги отстают украинцы, проживающие в Луганской и Херсонской областях.


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