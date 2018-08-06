В Киеве у женщины украли два миллиона гривен

Грабители унести около двух миллионов гривен. Как сообщают очевидцы в социальной сети, инцидент произошел около шести часов вечера.

Инцидент произошел около шестич асов вечера на улице Здолбуновской в районе Позняки. Неизвестные открыли огонь по автомобилю "Toyota Camry", украли из машины деньги. За рулем машины находилась женщина.

Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение.

Сама женщина не пострадала.

Сейчас по городу введен оперативный план "Перехват". Полиция разыскивают черный Mitsubishi Lancer, номерной знак неполный - ХХ 9091 АІ или ХХ 9090 АІ.

Нападавшие были одеты в черную одежду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в воскресенье, 5 августа, полиция задержала двое преступников, причастных к ограблению ювелирного магазина. Злоумышленниками оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, злоумышленники в масках 25 июля около пяти часов вечера ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами на сумму около 17 тысяч гривен и ювелирными изделиями.