В Киеве Mercedes слетел с дороги и загорелся, водитель погиб - ФОТО

В Голосеевском районе автомобиль Mercedes слетел с дороги и загорелся. Водитель автомобиля сгорел заживо.

Как сообщают очевидцы по неизвестным причинам машина вылетела с дороги на огромной скорости, перевернулась и загорелась.

По предварительным данным в салоне машины находится только водитель. Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Житомирской трассе BMW столкнулась с Toyota и отбойником. По предварительной информации, водитель "немца" не пропустил Toyota, который пытался обогнать автомобиль и заехать в "карман" для совершения маневра на встречную полосу. Как итог, оба автомобилиста не смогли поделить дорожную полосу, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия.