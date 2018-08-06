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В Киеве Mercedes слетел с дороги и загорелся, водитель погиб - ФОТО

В Киеве в ночь на понедельник, 6 августа, произошла смертельная авария.

В Киеве Mercedes слетел с дороги и загорелся, водитель погиб - ФОТО

В Голосеевском районе автомобиль Mercedes слетел с дороги и загорелся. Водитель автомобиля сгорел заживо.

Как сообщают очевидцы по неизвестным причинам машина вылетела с дороги на огромной скорости, перевернулась и загорелась.

По предварительным данным в салоне машины находится только водитель. Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Житомирской трассе BMW столкнулась с Toyota и отбойником. По предварительной информации, водитель "немца" не пропустил Toyota, который пытался обогнать автомобиль и заехать в "карман" для совершения маневра на встречную полосу. Как итог, оба автомобилиста не смогли поделить дорожную полосу, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия.


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